Seçmen kaydı sorgulama! Nerede oy kullanacaksın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını bilmeyen vatandaşlar buradan öğrenebilir.

ensonhaber.com 14 Mayıs'ta 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayının yarışacağı seçimlere sayılı saatler kaldı. Cumhurbaşkanı ve yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Seçmen bilgi kağıdı zorunlu değil Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Oyunu kullanacağın yeri öğren Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi ve e-Devlet uygulamasından öğrenebilecek. Öğrenmek için tıklayınız Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.