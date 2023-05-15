Seçmenlere hakaret eden Zeynep Beşerler'e soruşturma Oyuncu Zeynep Beşerler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi sinirini AK Partililere hakaret ederek çıkarmaya çalıştı.

ANKA

14 Mayıs 2023 tarihinde vatandaşların yoğun katılım sağladığı seçimlerin sonuçları muhalifleri rahatsız etti.

İlk turda seçimi bitirme hayali kuran Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri, seçim sonuçları sonrası başta depremzedeler olmak üzere AK Partili seçmenlere hakaretler yağdırdı.

Onlardan biri de oyuncu Zeynep Beşerler oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hüsranını kabullenemeyen Beşerler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ülke için bu kadar geri zekalı çok fazla. Yazık..." dedi.

Tek tek tespit edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimlerinin sonuçlarına ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya hesaplarından gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte, kamu düzenini bozmaya yönelik, gerçeğe aykırı bilgileri yayan ve provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı tespitlerde oyuncu Zeynep Beşerler'in de şüpheliler arasında bulunduğu belirtildi.