Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş hakkında bilgiler..

2006 Türkiye Güzeli olarak tanınan Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK üyeleri arasında yer almasıyla merak konusu oldu. Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında, kariyeri ve hayatına dair bilgiler araştırılıyor.

Ak Parti 7. Olağan Büyük Kongerisi bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yeni MKYK listesi açıklandı.

75 kişilik yeni MKYK listesinde yer alan isimlerde birisi de Seda Sarıbaş oldu. 2006 Miss Turkey Güzeli seçilen Seda Sarıbaş'a dair bilgiler hızla araştırılmaya başlandı.

Hayatı ve kariyerine dair bilgiler merak edilen Seda Sarıbaş kimdir? İşte Ak Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş hakkında bilgiler..

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer almaktadır.

Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı. Modellikten işletmeciliğe, oradan da siyasete geçişini şu sözlerle anlattı:

"Siyaset, bizim ailemizde zaten vardı. Babam, eşim siyasetin içinden gelmiş insanlardı. Benim için öğretici oldular. Çok büyük desteklerini gördüm. Yola AK Parti ile başladım ve devam ediyorum. Her daim de AK Parti içerisinde yer alacağım. Siyaset yoğun geçiyor ama eşim her daim bu konuda bana yardımcı oluyor."

Röportajda hayatıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Baba tarafım Adanalı, anne tarafım Trabzonlu ben doğma büyüme İstanbul’da ikamet ettik. Evlendikten sonra Aydın’a geldim. 2006’da Aydın’a geldik, 2016 hala Aydındayız.

Eğitimler; şöyle Gazi Üniversitesi işletme, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi, daha sonrasında Açıköğretimde Adalet, şimdi Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim anlamında Mükemmeliyetçilik programı. Şimdide Adü’de Sosyoloji üzerine Yüksek Lisans yaptım.

Ticarette eşimle beraber çalışıyoruz. Ben şuanda Efeler petrolü çalıştırıyorum, akaryakıt üzerine mesleğimiz. Eşim eski emlakçı. Ben çocukları bir noktaya getirdikten sonra sektör değiştirdik biz. İşletmeyi ikimiz birlikte kurduk. Eşimde akaryakıtı bilmiyordu, Bende akaryakıtı bilmiyordum. İçinde yetiştik, içinde büyüdük. Şuanda iyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kuşadası, Aydın ve Didim de iki tane olmak üzere 4 tane istasyonumuz var. Aydındakiyle ben ilgileniyorum. Kuşadası ve Didim’de ki 2 istasyonumuzla eşim ilgileniyor."