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    Marmaray'da hafta sonu seferleri kaça kadar uzatıldı? Marmaray kaça kadar çalışacak?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray'da 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonu seferlerinin 01.30’a kadar uzatıldığını duyurdu.
    • 25.08.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 11:10
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    Marmaray'da hafta sonu seferleri kaça kadar uzatıldı? Marmaray kaça kadar çalışacak?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferleriyle ilgili alınan son kararı duyurdu.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Marmaray'ın yapılan yazılı açıklamada, Gebze-Halkalı parkurunda saat 06.00 ile 23.00 saatleri arasında işletmecilik yapıldığı belirtilerek gelen yoğun taleplerin dikkate alındığı, bu kapsamda 26 Ağustos’tan itibaren hafta sonunda Marmaray seferlerinin 01.30’a kadar uzatıldığı açıklandı.

    Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

    "Marmaray’da Cumayı Cumartesiye bağlayan ve Cumartesiyi Pazara bağlayan gecelerde 30’ar dakikalık aralıkla, Gebze’ den Halkalı’ ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı’ dan Gebze’ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı. Gebze’den kalkan son sefer 03.08’de, Halkalı’dan hareket eden son tren de 03.16’da varış istasyonuna ulaşacak.

    Marmaray’ da Pendik- Ataköy arasında 150, Halkalı- Gebze arasında 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılmaktadır. Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297’ye çıkacaktır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray’ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor"

    Marmaray da hafta sonu seferleri kaça kadar uzatıldı? Marmaray kaça kadar çalışacak? #1


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