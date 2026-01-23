Sefo, Rize Handüzü Yaylası'nda klip çekti: Kıymetinin bilinmesi lazım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize, güzelliği ile hem yaz hem de kış turizminin gözdeleri arasında yer alıyor.

Birçok ülkenin manzarasını geride bırakan Handüzü Yaylası ise rapçi Sefo'nun da dikkatini çekti.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı, şehir merkezine olan yakınlığıyla dikkat çeken Handüzü Yaylası da bu kış yoğun kar yağışıyla birlikte kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden birisi oldu.

HEM ULAŞIMI KOLAY HEM ZİRVEDEN DENİZ GÖRÜLÜYOR

Bin 800 rakımdaki yayla, hem kolay ulaşımı hem de zirveden denizin görülebildiği eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

Karla kaplanan yaylada her yaştan vatandaş keyifli anlar yaşarken özellikle kar kalitesinin yüksek olması, kış sporlarına ilgi duyanların dikkatini çekiyor.

HANDÜZÜ'NDE KLİP

Sefo, yeni şarkısına klip çekmek için güzelliğiyle mest eden Handüzü Yaylası'nı tercih etti.

Handüzü Yaylası'nın muhteşem manzarası eşliğinde klip çeken Sefo, Rize'nin güzelliğine bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu.

"NORMALDE İSVİÇRE'DE ÇEKECEKTİK, BAKTIM RİZE'DE BÖYLE BİR YER VAR"

Handüzü'nde yaptığı klip çekiminde konuşan Sefo, "Biz normalde İsviçre'de çekecektik. Sonra araştırdık. Ülkemizde de böyle yerler varmış. Rize'de yani. Ben ilk defa duydum. İlk defa geldim ve çok beğendim. Sosyal medyada da paylaştım. Böyle yerlerin aslında daha çok kıymetinin bilinmesi gerekiyor, değerinin bilinmesi gerekiyor.

"HEM DENİZİ GÖRÜP HEM KAYAK YAPABİLİYORUZ"

Gelince fark ettik. Bundan önce geçirdiğimiz zamanla şimdi için özür dileriz yani. Hem denizi görüp hem de kayak yapabiliyoruz. Çok güzel bir yer, çok mutluyuz." dedi.

HANDÜZÜ YAYLASI, KIŞ SPORLARINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Rize Valiliği’nin koordinasyonunda Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize’nin Handüzü Yaylası’nda yapılması planlanan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın lansmanı gerçekleştirildi.

Rize'de bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Handüzü Yaylası'ndan da bahsetti. Baydaş şöyle dedi;

"EN UZUN SÜRE KAR TUTUMU OLAN YERLERDEN"

"Bu organizasyonumuz dünya çapında bir ekstrem spor, bir adrenalin sporu olarak, aynı zamanda bir kış sporu olarak şehrimizde ilkini gerçekleştiriyor olacağız. Bu, o çalıştayımızın çıktılarından bir tanesidir.

Geçtiğimiz aylarda motosiklet federasyonumuzla Senoz'da enduro ve ATV şampiyonasını yaparken yine bu salonda bu organizasyonun aslında müjdesini paylaşmıştık. 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Handüzü Yaylamızda muhteşem görüntülerle bir defteri daha açmış olacağız. Ben birçok yerde söylüyorum; Rize kışını bir güzellik, bir sürpriz olarak saklamış.

Biz o güzelliği, o sürprizi, o kış güzelliğini, beyaz tülü hep birlikte görmüş olacağız ve dünyaya göstermiş olacağız. Kış turizminde ve kış sporlarında önemli olan şey kar tutumu süresidir. Burası belki de ülkemizin ve kuzey yarım kürenin en uzun süre kar tutumu olan yerlerinden bir tanesi.

"DENİZİ GÖREREK KAYABİLECEĞİNİZ NADİR YERLERDEN BİRİSİ"

Denizi görerek kayabileceğiniz dünyada nadir yerlerden bir tanesi. Bu adımlar, bu ilkini attığımız, ilk organizasyon olarak başladığımız çalışma; aşama aşama kış sporlarının diğer branşlarını ve tesis ve yol altyapısını da doğuracak adımlar olacaktır.

Senenin 12 ayında alternatifli turizm sloganıyla başladığımız çalışmalar; ilklerini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonların devamıyla, biz bugün ilkini yapıyoruz ama bunun üçüncüsünü, beşincisini yaptığımızda nasıl büyük bir çığ etkisi doğurduğunu da inşallah o günleri görenler hep birlikte değerlendirecektir."

"ŞU AN YAKLAŞIK 2 METRE KAR VAR"

Yaylada 2 metre kar kalınlığı olduğunu söyleyen Vali Baydaş, “Handüzü muhteşem bir coğrafya, şehre en yakın, en ulaşılabilir yaylalardan bir tanesi. Güneysu hemen sırtını yasladığı yayla, Güneysu ilçemizin.

Ve deniz manzaralı, denizi izleyerek oturacağınız, kayacağınız 1800'den başlamak üzere rakımda bir yayla. Şu an yaklaşık 2 metre kar var. Bugün veya yarın da bir yağış dalgasıyla bu rakam daha da artacak.

Özellikle bu mekanda SNX organizasyonunu, Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nı düzenlememizin sebeplerinden bir tanesi de bu sürekli ve devamlı güzellik ve kar. İnşallah 31 Ocak-1 Şubat arasında 12 ülkeden 30 sporcunun katılımıyla dünya şampiyonasının Türkiye ayağını gerçekleştireceğiz. Şehrimizin, ilçemizin, yaylamızın ve kış tanıtımımızın bir parçası olarak katkı sunmasını ümit ediyorum.” açıklamasını yaptı.