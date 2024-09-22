Şehidin Muş'taki evine Türk bayrağı asıldı Pençe operasyonunda şehit olan Maşallah Abakay'ın baba evine gelen askeri yetkililer, aileye oğullarının şehadet haberini iletti.

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Haber Merkezi

Türkiye bir şehidine daha ağlıyor...

Bugün Kuzey Irak'ta Pençe Kilit operasyon bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında, Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu.

Acı olay sonrası Muş'un Merkeze bağlı Sungu beldesindeki babaevine gelen askeri yetkililer, aileye 23 yaşındaki oğullarının şehadet haberini verdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, jandarma personeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti.

ŞEHİDİN BABA EVİ

Acı haberin yetkililer tarafından ailesine ulaştırılmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Bayrakların asıldığı şehidin ailesinin yaşadığı ev görenleri ise duygulandırdı.

CENAZE NAMAZI YARIN

Şehidin naaşı ise, yarın öğle namazı vaktinde beldedeki Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.