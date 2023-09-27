Şehir hastanelerinden dev hizmet! Erzurum Şehir Hastanesi günde 10 bin kişiye hizmet veriyor Sağlıkta en önemli reformlardan biri olan şehir hastanelerine yönelik memnuniyetler artıyor. 3 yıl önce inşa edilen Erzurum Şehir Hastanesi'ne Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden de hastalar başvuruyor.

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AA

Sağlıkta devrim, meyve vermeye devam ediyor...

Türkiye'yi refaha kavuşturmak için atılan adımlardan birisi de sağlık sektöründe gerçekleştirildi.

Yurdun dört bir yanında şehir hastaneleri için harekete geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin nicelerinin yapımı sürüyor.

Bugüne kadar 21 şehir hastanesinin faaliyete geçirilmesiyle, dev bir hizmet verilmiş oldu.

A1 kategorisinde yer alan hastane: Erzurum Şehir Hastanesi

Bunlardan biri de Erzurum'da inşa edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, yaptığı açıklamada, hastanenin "bölgenin sağlık üssü" olarak nitelendirildiğini belirtti.

Tör, hastanenin, üstün teknolojiye sahip tıbbi cihazları, yaşam destek üniteleri, donanımlı yoğun bakım ve tek kişilik odaları, uluslararası standartlarda ameliyathaneleri, tecrübeli hekim kadrosuyla, Türkiye'nin en iyi hizmet veren hastaneleri olarak sınıflandırılan A1 kategorisinde yer aldığını ifade etti.

"Aynı anda 45 hastaya diyaliz hizmeti veriliyor"

Hastanenin yaklaşık 384 bin 500 metrekare kapalı alana kurulu olduğunu belirten Tör, "Günlük 10 bin civarında poliklinik hizmeti verilen 1670 yatak kapasiteli, 40 ameliyathanesi ve 298 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede aynı anda 45 hastaya diyaliz hizmeti veriliyor. Hastanemizde robotik cerrahi, suda doğum olmak üzere ağrısız doğum, nükleer tıp radyasyon onkolojisi ve medikal onkolojisi, fizik tedavi ve el robotumuz gibi özellikli hizmetlerimiz bulunuyor." bilgisini verdi.

Diğer ülkelerden de talep var

Tör, yaklaşık 3 yıl önce koronavirüs salgını döneminde hizmete açılan hastaneyi, yurt içi ve bölgenin yanı sıra Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden hastaların tercih ettiğini aktardı.

"Yüzde 95 hasta memnuniyetimiz var"

Erişkin, beyin, palyatif, genel cerrahi, koroner, dahili, göğüs, yeni doğan ve acil olmak üzere 9 ayrı yoğun bakım ünitesi bulunan hastanede, alanında eğitimli 320 personelle hizmet verildiğini kaydeden Tör, şöyle devam etti:

Yoğun bakımda yatan hastalarımıza refakatçi kabul edilmediği için bakım, beslenme gibi her türlü ihtiyaçları eğitimli personel tarafından en ince ayrıntısına kadar yapılmaktadır. Özellikle bu ünitemizde çalışan hekimlerimize, hemşirelerimize ve destek hizmetleri personelimize gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum.



Yoğun bakım üniteleri önüne kurulan kameralı sistemle gerekli mahremiyet özeniyle yakınlarına hastaları gösterilmektedir. Aynı anda hastaların durumlarıyla ilgili hekimi tarafından bilgi verilmekte. Yaptığımız anketlerde yüzde 95 hasta memnuniyetimiz var. Bu da bizi gayet mutlu ediyor. Verdiğimiz hizmet, kalitesi artarak devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)