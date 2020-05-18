Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün daha devam edecek

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün daha devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 ilde uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının 15 gün daha devam edeceğini bildirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında görüşüldü.

8’incisi kez gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, koronavirüse karşı alınacak yeni önlemler kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları açıkladı.

SEYAHAT YASAĞI 15 GÜN DAHA UZALTILDI

Geçtiğimiz hafta seyahat yasağı 9 ilde kaldırılıp, 15 ilde devam kararı alınmıştı.

Bugün açıklanan yeni tedbirler göre ise 15 il için geçerli olan seyahat kısıtlamasının 15 gün daha uzatıldığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır" ifadesini kullandı.

Buna göre seyahat kısıtlamasının devam ettiği iller şu şekilde:

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün daha devam edecek VİDEO