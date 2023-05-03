Şehit ağabeyine küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'a memleketinde sert tepki Geçtiğimiz yıllarda şehit ağabeyine küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan memleketi Kocaeli'de beklemediği tepkiyle karşılaştı. Vatandaşlar Türkkan'a "Şehidin hesabı sorulacak" tepkisinde bulundu.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Partiler ise seçimlerde son düzlüğe girilmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvim doğrultusunda seçim süreci işlerken partiler ve ittifaklar, milletvekili aday listesini teslim etti.

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından İyi Parti'de adı skandallara karışmış karışmış birçok isim listede kendine yer buldu.

Lütfü Türkkan listeye girdi

Bu isimlerden birisi de Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan.

Lütfü Türkkan 2021 yılında Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyine ağza alınmayacak cümleler kurmuştu.

Şehit ağabeyine küfretmişti

Akşener'e, tepki göstermeye çalışan şehit ağabeyinin "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleri üzerine İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, ağza alınmayacak bir küfretmişti.

Tepkili ağabeyin kulağına "Senin bacını si..." diyen Türkkan, kendini korumalarının kollarına atmış, kameralara yansıyan o anlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Tüm Türkiye tepki gösterdi

Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği Lütfü Türkkan ise seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bugün Kocaeli gazetesinin kaydettiği görüntülerde Lütfü Türkkan hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"Yanlış yoldasın Lütfü"

"Vatan haini Lütfü" diye seslenen vatandaşlar Türkkan’a, "O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü" ifadelerini kullandı

"O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü"

Vatandaşlar sert tepki gösterdiği söylemlerinde şu ifadeleri kullandı: