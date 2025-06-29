Şehit albay memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İzmirli Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden (53), görevli olarak bulunduğu Libya'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Haldun Meden için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.

YOĞUN KATILIM İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine; babası Alaattin Maden, annesi Aysun Maden, eşi Zeynep Maden, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetci, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, şehidin tören geçişiyle götürülmesi aileyi gözyaşlarına boğdu.

Tören kıtasınca omza alınan şehidin naaşı top aracına konuldu.

TOPRAĞA VERİLMEK ÜZERE ŞEHİTLİĞE GÖTÜRÜLDÜ

Şehit Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden’in naaşı, toprağa verilmek üzere Kadifekale Hava Şehitliğine götürüldü.