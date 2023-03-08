Şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun naaşı, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Emekliliğini dondurduktan sonra deprem bölgesine gönüllü olarak giden Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit oldu.

Acı haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

"Mesai arkadaşım şehit düştü"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Soylu, “Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin.” dedi.

Veda...

Evli ve 2 çocuk babası Adalıoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenin ardından naaşı Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya uğurlanan Adalıoğlu, bugün de memleketi Eskişehir’de toprağa verildi.

50 yaşındaki şehidin cenazesi, askeri uçakla 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na oradan da törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne götürüldü.

Tabutuna sarılıp ağladılar

Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler omuzlarda taşıyarak Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen baba Bekir, anne Lütfiye, eşi Sevim, çocukları Atakan ve Gökhan Adalıoğlu, uzun süre gözyaşı döktü.

Eskişehir Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin cenazesi, askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne defnedildi.

"O benim yaşama sevincim"

Sevim Adalıoğlu, cenaze götürüldüğü sırada, "Ben onun gitmesini istemiyorum. Ben onu çok seviyorum. Ne olur gitmesin. O benim yaşama sevincim." diye haykırdı.

Törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.