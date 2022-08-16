Şehit Atakan Çakır'ın naaşı memleketi Osmaniye'ye uğurlandı

Mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın naaşı, ailesine teslim edilmek üzere memleketine uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın taraması yapan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, kendi silahının ateş alması sonucu karın bölgesinden vuruldu.

Olay yerinde şehit olan Çakır'ın acı haberi, Osmaniye'de yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Törenin ardından memleketine uğurlandı

Şehit Çakır'ın naaşı Hakkari'de düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Adana Havalimanı'na getirildi.

Ardından ailesine teslim edilmek üzere mememleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Naaşı Türk bayrağına sarıldı

Şehidin ailesi ve sevenleri cenazeyi karşılamak için beklerken, Adana Valisi Süleyman Elban ile askeri erkan da katıldı.

DHA'nın aktarımına göre; askeri uçaktan silah arkadaşlarının omuzlarında indirilen Çakır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.