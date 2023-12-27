İHA

Türkiye, 12 Kahraman şehidini uğurladı...

Önceki gün, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Kemal Aslan (22) da şehit düştü.

Şehit Aslan, pazar günü Elazığ’da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Son konuşmasını anlattı

Hacı Fethi Camii'nde taziyeleri kabul eden baba Aslan, oğlu ile arasında geçen son konuşmayı anlattı.

Şehit oğlu ile son konuşmasını anlatan Mehmet Aslan, şu cümleleri kullandı:

"İzne gelmek istiyordu, gelemedi"

Şehidimiz ile en son konuşmamız, aynı gün oldu. Saat 14.00 civarında konuştuk. Beni görüntülü aradı. Ne yapıyorsun diye sorduğumda, ‘Bugün burada yağmur ve sis var’ dedi. Konuşuyorduk ama telefon tam çekmiyordu. 'Üç gündür hava açmadı' dedi. İzne gelmek istiyordu, gelemedi.

"Gurur duyuyorum"

Sabırlı ol, inşallah gelirsin dedim. 'Yağışlar kesilir, yollar düzelirse bana söz vermişler beni izne gönderecekler' dedi. Temelli izne geldi, gurur duyuyorum. Allah ondan razı olsun, en azından şehit babası oldum, hain babası değilim. Hain babası olsaydım kimse buraya gelmezdi. Şu an her taraftan arıyorlar. Trabzon’dan müftümüz arıyor, Çanakkale’den arıyorlar, Türkiye’nin her bir tarafından arıyorlar. Telefonlara yetişemiyorum.