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    Şehit Binbaşı'nın cenazesi Adana’ya getirildi

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzağı sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın cenazesi, askeri uçakla Adana’ya getirildi.
    • 06.12.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 14:55
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    Şehit Binbaşı'nın cenazesi Adana’ya getirildi

    Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın cenazesi, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Adana’ya getirildi.

    Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen karşılama törenine Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, milletvekilleri, belediye başkanları, şehidin yakınları ve kent protokolü katıldı.

    "Sana doyamadım"

    Şehidin aile bireyleri, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Binbaşı Duman’ın eşi Beyhan Duman, "Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni?" diyerek gözyaşı döktü.

    Törende, kardeşi İbrahim Duman’ın ise ağabeyinin kamuflajını giydiği görüldü.

    Cenazesi Ceyhan'a gönderildi

    Binbaşı Mehmet Duman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, uçaktan indirildikten sonra askeri araca konularak toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya Mahallesi’ne götürüldü.

    Şehit Binbaşı nın cenazesi Adana’ya getirildi #1

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    Şehit Binbaşı nın cenazesi Adana’ya getirildi #4

    Şehit Binbaşı nın cenazesi Adana’ya getirildi #5

    Şehit Binbaşı nın cenazesi Adana’ya getirildi #6

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    Şehit Binbaşı nın cenazesi Adana’ya getirildi #10


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