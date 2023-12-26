Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu Bölücü terör örgütü saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi. Şehitten geriye 2 kızı ve eşi kaldı...

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AA

Türkiye'nin yüreğine geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü şehit ateşi düştü.

Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'nda teröristler üs bölgeye sızmaya çalıştı.

56 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik, teröristlere geçit vermeyerek çatışmaya girdi. 12 kahraman askerimiz şehit düştü...

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan güvenlik güçleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 56 teröristi öldürdü.

Şehidin naaşı baba ocağına ulaştı

12 baba ocağına ulaşan şehit cenazeleri için de gözyaşları içinde tören düzenlendi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi de memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

Naaşı Hakkari'den uçakla Sinop'a getirilen 27 yaşındaki şehit Çağatay Erenoğlu'nun cenaze namazının ardından aziz naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Geriye acılı ailesi kaldı

Erenoğlu'nun cenazesi helallik alınmasının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının ve vatandaşlar katıldı.

Kahraman şehitten geriye ise 2 kız çocuğu ve bir eşi kaldı. Acılı eş, cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)