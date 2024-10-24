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İHA

Türkiye, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırı ile sarsıldı.

Dün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine hain bir terör saldırısı gerçekleşti.

Bu saldırının ardından 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.

Hain saldırı sonrası şehit ailelerinden yapılan açıklamalar ise yürekleri dağladı.

BABAEVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

TUSAŞ personellerinden şehit olan çalışan Hasan Hüseyin Cambaz'ın babaevi Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı.

Bu sırada, Şehit Cambaz'ın acılı babası Veli Cambaz, yaptığı açıklamalar ile duygulandırdı.

"BEN OĞLUMA ELİMİ KALDIRMADIM, NASIL KIYDILAR BENİM OĞLUMA"

"Nasıl girdiler oralara" diyen baba Veli Cambaz, şehit oğluna ve yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma şerefsizler. Şu anda bir şey diyemiyorum. Bunlar şerefsiz.



3 yıldır çalışıyor benim oğlum orada. Oğlum melek gibiydi aramız çok iyiydi. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Nasıl kıydılar yavrularıma ve arkadaşlarına.

Nasıl girdiler oralara.

Öte yandan, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz 2 yıldır evliydi.

NELER YAŞANDI

Dün saat 15.30 sıralarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine, biri kadın biri erkek terörist tarafından terör saldırısı gerçekleştirildi.

Terör saldırısında 1'i taksi şoförü 4'ü TUSAŞ personeli şehit olmuştu.

Olayda iki terörist de etkisiz hale getirilirken, olay yerinden ilk görüntülerde, iki teröristin bir taksiden inerek, sivillere ateş etmeye başladığı ve ardından tesise yöneldiği görüldü.