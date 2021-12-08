Tunceli'de 5 gün önce şehit düşen Jandarma Üstçavuş Celil Mutlu'nun babası Ali Mutlu, sorumlu 9 teröristin öldürülmesiyle oğlunun kanının yerde kalmadığını, içinin biraz da olsa soğuduğunu söyledi.

3 Aralık'ta Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle temas sağlanmış, Mersinli Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32), operasyonda şehit düşmüştü.

Temas sonucu ise 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Şehit Mutlu’nun naaşı, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 10 binden fazla kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.

BAKAN SOYLU: 9 TERÖRİSTİ ORAYA GÖMDÜK

Bakan Soylu, törende şehidin babası Ali ve ağabeyi Hüseyin Mutlu'ya, "9 teröristi oraya gömdük." demişti.

Taziyeleri Tabiye Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kabul eden baba Ali ve ağabey Hüseyin Mutlu, şehit Mutlu hakkında açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN ALNIMIZ AÇIK, KAFAMIZ DİK"

Gelinlerinin hamile olduğunu söyleyen baba Ali Mutlu, "Eşi hamile olduğu için gelip bir ay kadar kalacaktı. Kısmet böyleymiş, kendi gelemedi misafirleri geldi. Adına kurban olduğum Allah’ım onu yaratmış, bu dünyadaki yaşayacağı rızkını vermiş. Şehit olduğu saate kadar da ona verdiği rızık bitmiş. Benim çocuğum bayrağını oradan almış, gelmiş buraya dikmiş, dibine de yatmış. Alnının akıyla vatanının, bayrağının toprağı için mücadele yapmış ve orada şehit olmuş. Onun için de her zaman alnım açık, kafam dik ve gururluyum." diye konuştu.

Şehit Celil Mutlu'nun babası: Kafam dik ve gururluyum ViDEO

"ARKADAŞLARI KANINI YERDE BIRAKMAMIŞ"

9 teröristin etkisiz hale getirildiğini öğrendiğini dile getiren baba Mutlu, şunları söyledi:

"2 tanesinin kellesini de kendi almış zaten. Geri kalanını da arkadaşları. Kanını yerde bırakmamışlar.

"HEPSİNİ SIÇAN ÖLÜSÜ GİBİ MAĞARA KAPISINA DİZMİŞLER"

Orada terörist olarak ne varsa hepsini sıçan ölüsü gibi çıkarmış, mağaranın kapısına da dizmişler.





"CİĞERİM SOĞUDU"

Ben de onu duyunca ciğerim biraz soğudu. Zaten vatan ve bayrak olmasa aile olsa ne yazar. Vatan olmazsa aile hiçbir şeye yaramaz. Önce vatanı kurtardıysan ailenle de dostunla da mutlu olursun. Benim çocuğum böyle niyetteydi." ifadelerini kullandı.

"3 AYA YENİ BİR CELİL'İMİZ GELİYOR"

Oğlunun annesine çok düşkün olduğunu aktaran baba Mutlu, "Celil herhalde sürpriz yapacak diyordu. Ayın 20’sinde geleceği belli ama annesi, 'belki de bugün yarın gelip sürpriz yapacak' diyordu. Evvelden öyle sürprizler yapardı. Vatanımız sağ olsun, bayrağımız sağ olsun. İnşallah 3 aya yeni bir Celil geliyor, cinsiyeti de belli olmuş. İnşallah onun yerine aslan gibi bir Celil olur." şeklinde konuştu.

"SESİNİ DUYMAK İÇİN MESAJ ATTIM GERİ DÖNMEDİ"

Şehit olmadan önce kardeşi ile yaptığı görüşmeyi anlatan ağabey Hüseyin Mutlu ise "En son telefonla görüştüğümde ne zaman geleceksin diye sordum. 'Herkes bunu soruyor' dedi, 'Burada biraz işlerim yoğun, timi bırakamam. Bu işleri bitirmeden gelmem' dedi. Zaten evlendikten sonra 1,5 seneye yakın gelmedi. Eşi hamile, izne çıkacaktı. Bu ayın 20’si gibi gelmeyi düşünüyordu. Ben şehit olduğu saatlerde sesini duymak için mesaj attım, 'Birader bir görüşelim mi' diye. Mesaj attıktan sonra o bana dönerdi, dönmedi. Babamın yanına geldim. Babam da annemi Kur’an kursundan getirdi. Annemin kucağında Kur’an vardı, tam o sırada kaymakam ve sağlık ekipleri geldi, eyvah dedim." şeklinde konuştu.

"OPERASYON SIRASINDA TİMİNDEN DUA İSTEMİŞ"

Operasyonda teröristlerin olduğu mağarayı bulduklarında timiyle son konuşmasına da dikkat çeken ağabey Mutlu, "Timine içeri girmeden, ‘Ben gireceğim, siz bekleyin, siz de bana dua edersiniz’ demiş. En son konuşması bu. Kardeşim vatan için canını verdi. Daha doğrusu 'ailemden önce vatanım' derdi. Vatan aşkı uğruna canını bile esirgemedi. Sohbet ortamında, 'dünyalık bir şeye tasalanma ağabey' derdi. 'Ben bir şehit olsam siz rahat edersiniz' derdi. Genelde operasyonlara katılıyordu, batı görevi yapmadı sayılır.





"BİZLERE 'ÖNCE VATAN SONRA AİLE' DERDİ"

Afrin’e gitti, çatışmalara girdi. Görev adamıydı. 'Eşim olsun, ailem olsun benim için ikinci plan, benim için önce bayrak vatan' derdi. Askerleri için de 'bana olsun, askerlerime olmasın' derdi. Kısmet şehadetmiş, bize sabır lazım. Onun gittiği yeri bildiğimiz için sevinçliyiz, bir daha göremeyeceğimiz için üzüntülüyüz. Allah kimseye evlat ve kardeş acısı yaşatmasın." dedi.

ZORUNLU GÖREVİ BİTMESİNE RAĞMEN MÜCADELESİNE DEVAM ETTİ

Kardeşinin zorunlu görevi bitmesine rağmen terörle mücadeleden dolayı tayin istemediğine de değinen ağabey Mutlu, bölgenin temizlenip timdekileri iyice yetiştirene kadar kalmayı planladığını söyledi.