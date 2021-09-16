Şehit Esma Çevik'in adı Şırnak'ta petrol keşfedilen kuyuya verildi

PKK’nın tuzakladığı bombayı imha ederken şehit düşen astsubay Esma Çevik’in adı, Cizre'de keşfedilen petrol kuyusuyla da yaşayacak.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hem karada hem de denizde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca da (TPAO) 2017'den itibaren Güneydoğu'da Silopi havzası ve civarı öncelikli arama alanları olarak belirlenerek, yoğun sismik veri toplama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Şırnak Cizre'de 13 Eylül'de günlük 400 varil debi ile üretime alınan kuyuda keşfedilen petrolün, 35 API graviteye sahip olduğu belirlendi.

ŞEHİT ASTSUBAYIN İSMİ

Üretim testleri devam eden kuyuya, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Esma Çevik'in ismi verildi.

Kuyunun bulunduğu bölgede düzenlenen programa; Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve diğer ilgililer katıldı.

Şırnak'ta petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi VİDEO

ÜLKENİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK KEŞİF

Vali Pehlivan, yaptığı açıklamada, keşif haberini mutlulukla karşıladıklarını belirtip kuyuya şehit Çevik'in adının verilmesinin de büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, "Devletimizin, başta güvenlik birimleri olmak üzere, teröre karşı kararlılıkla ortaya koyduğu mücadeleler neticesinde bölgemizde ve ilimizde yakalanan güvenlik ve huzur iklimi her sahada meyvelerini vermeye devam ediyor. Farklı lokasyonlarda sürdürülmekte olan araştırma çalışmaları kapsamında ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak böylesi önemli keşifler yapılması hepimizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.