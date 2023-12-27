Şehit İsmail Yazıcı'nın şehadetinden önceki son videosu ortaya çıktı Pençe Kilit şehidi Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın son videosunda, "Ben dönmeye değil, ölmeye gidiyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

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ensonhaber.com

Türkiye, kahraman 12 şehidini son yolculuğuna uğurladı.

Yurdun dört bir yanında şehit cenazeleri düzenlendi, gözyaşları sel oldu.

Şehitlerden geriye ise acılı aileler, yetim çocuklar ve hatıraları kaldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı da bölgede şehit düşen kahraman askerlerden biriydi.

Şehit Yazıcı'nın acı haberi ailesine ulaştırıldı. Dün de memleketi Gümüşhane'de cenaze töreni düzenlendi.

Son yolculuğuna uğurlanan şehit Yazıcı'nın, şehadetinden önceki son videosu ortaya çıktı.

"Ölmeye gidiyorum..."

Videoda, "Ben dönmeye değil, ölmeye gidiyorum." ifadelerini kullanan şehidin o sözleri yürekleri dağladı.

Öte yandan İsmail Yazıcı'nın evli olduğu ve eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Acılı eş cenazede tabuta sarılarak, "Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek. Bak kızını getirdim sana diyorum, kalkmıyorsun." diyerek ağıt yaktı.