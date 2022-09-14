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    Şehit kaymakamın babası son yolculuğuna uğurlandı

    Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk,’ün evinde hayatını kaybeden babası Asım Safitürk, oğlu Ali Haydar Safitürk'ün cenaze namazı kıldırması sonrasında şehit oğlunun yanında toprağa verildi.
    • 14.09.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 14:53
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    Şehit kaymakamın babası son yolculuğuna uğurlandı

    Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, şehit olan Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk'ün 80 yaşındaki babası Asım Safitürk, dün cami çıkışı sonrasında evinde rahatsızlanarak vefat etti.

    Baba Safitürk için Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı.

    Süleyman Soylu ve Ali Erbaş da cenazeye katıldı

    Oğlu Ali Haydar Safitürk tarafından kıldırılan cenaze namazına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Şehit oğlunun yanına devredildi

    İHA'nın haberine göre kılınan namaz sonrasında baba Safitürk, Arifiye Kalaycı Mezarlığı’nda şehit oğlunun yanında defnedildi.

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    Şehit kaymakamın babası son yolculuğuna uğurlandı #7

    Şehit kaymakamın babası son yolculuğuna uğurlandı #8


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