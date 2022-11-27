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    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın adı görev yaptığı okula verildi

    YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roket-havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi.
    • 27.11.2022 - 14:53
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    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın adı görev yaptığı okula verildi

    YPG/PKK'lı teröristler Gaziantep'i hedef aldı...

    Suriye'nin kuzeyinden yapılan havan saldırıları, Karkamış ilçesine isabet etti.

    Saldırıda 21 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan hayatını kaybetti.

    Şehit öğretmene vefa gösterilerek yeni bir karar alındı.

    Adı okulunda yaşatılacak

    Teröristlerce şehit edilen öğretmen Ayşenur Alkan'ın isminin, görev yaptığı okulda yaşatılmasına karar verildi.

    Ayşenur Alkan’ın isminin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla görev yaptığı okula verilmesi için çalışma başlatıldı.

    Tabela asıldı

    Yapılan resmi işlemlerin ardından hazırlanan yeni tabela, okulun girişine asılırken, Kocatepe İlkokulu’nun ismi Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulu olarak güncellendi.

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın adı görev yaptığı okula verildi #1

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın adı görev yaptığı okula verildi #2

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın adı görev yaptığı okula verildi #3

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın adı görev yaptığı okula verildi #4

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın adı görev yaptığı okula verildi #5

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın adı görev yaptığı okula verildi #6


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