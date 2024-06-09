Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 7. yılı Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin üzerinden 7 yıl geçti.

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ensonhaber.com

Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı.

9 Haziran 2017 yılında ise teröristlerin belediye başkanının aracına açtığı ateşte kurşunların hedefi olan Şenay Aybüke Yalçın, şehit edildi.

Terör örgütü PKK, Şenay Aybüke Yalçın'ı mesleğinin ilk yılında hayattan kopardı...

Aileye şehadet haberi gitti

Karneleri dağıtan ve memleketine gitmek üzere okuldan ayrılan Aybüke'nin ailesi, dört gözle kavuşmayı bekledikleri kızlarını göremeden şehadet haberini aldı.

Şehit öğretmen Aybüke, son yolculuğuna tabutunda beyaz duvakla uğurlandı.

Aybüke Öğretmen unutulmadı

Görev yaptığı okula Aybüke Öğretmen'in adı verilirken, kendi imkanlarıyla kurduğu müzik sınıfı modern bir atölyeye dönüştürüldü.

Aybüke Öğretmen'in kadını da yer kalmadı. Hain saldırının talimatını veren terörist, genç öğretmenin şehadetinin üzerinden bir yıl geçmeden kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Türkiye'nin dört bir yanında; okullara, parklara, kütüphanelere ve Gabar'daki petrol sahasına verildi.