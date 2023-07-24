Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın acı haberi Osmaniye'de baba evine ulaştı

Mehmetçik yurt içinde ve sınır bölgelerinde teröristlere geçit vermiyor.
Yapılan operasyonlarla teröri bitirmeye kararlı Kahraman Türk askeri hain terör örgütü.
Kahramanca mücadele sırasında ise üzücü haberler de yaşanıyor.
Pençe-Kilit harekat bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can (21) bugün sabah saatlerinde arama tarama faaliyeti sırasında şehit düştü.
Acı haber baba evine ulaştı
Şehidin acı haberi memleketi Osmaniye'ye bağlı Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı.
Baba İlhan ile Anne Fatma Can'a acı haberi ilçe protokolü ile askeri yetkililer verdi.
Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu baba evinde, çevre sakinleri de gelerek aileye destek olmaya çalıştı.
Naaşı yarın törenle son yolculuğuna uğurlanacak
Öte yandan şehidin naaşının yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.