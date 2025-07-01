Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşinin son hali

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen bir olay, ülke gündemine oturmuştu...

Motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında karakol bahçesinde ailesiyle görüşe çıkarıldığı sırada firar eden Yunus Emre Geçti, genç polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etti.

Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz ise 9 ay sonra eşinin mezarı başında görüldü.

ÜZGÜN HALİ DİKKATİ ÇEKTİ

Semih Yılmaz'ın üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.

Eşinin şehit haberini aldıktan sonra bir hayli değiştiği gözlemlenen Semih Yılmaz'ın son görüntüsü, herkesin yüreğini burktu.

"ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTİYORDU"

Son verdiği röportajda haberi aldıktan sonra hemen hastaneye geçtiklerini anlatan Semih Yılmaz, "Hastanede de diğer silah arkadaşlarım hep yanımdaydı. Müdürlerimiz geldi. Çok dua etik.

O, şehit olmayı çok istiyordu. Birkaç kez biz aramızda konuşmuştuk. Önce ben olayım, sonra sen olursun diye. Öyle aldım haberini..." diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Dudullu Polis Merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Suç kaydında 26 farklı dosyası bulunan 19 yaşındaki zanlının yakalanması için karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz, peşinden gitti. Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalandığı sırada çıkan arbedede saldırgan, polisin silahını alarak ateş etti. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı.

Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.