Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı

DHA

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün (26) cenazesi, hava yoluyla Adana'ya getirildi.

Kara yoluyla Pozantı'ya götürülen şehit Öz'ün cenazesi, babanın evinden helallik alındıktan sonra törenler için ilçedeki pazar yerine getirildi.

SİYASİLER VE YAKINLARI KATILDI

Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, yakınları, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Tören sırasında gözyaşları döken baba Ahmet ve anne Suzan Öz'ü, yakınları teselli etti.

AİLESİ TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehidin aile üyeleri ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.