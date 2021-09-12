Şehit Turgay Abacı Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, memleketinde toprağa verildi.

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne dün teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Hassa ilçesindeki Akbez Merkez Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Törende, şehidin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Turgay Abacı'nın naaşı, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Kılıçdede Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene katılanlar, tekbir getirip, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

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