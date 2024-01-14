Şehit Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'na son görev: Dualarla toprağa verildi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun (30) cenazesi, memleketi Giresun'da dualarla toprağa verildi. Köroğlu'nun kuzeninin de 2008 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştüğü öğrenildi.

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DHA

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri tüm ülkeyi yasa boğdu.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

Şehit olan askerlerimizden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Şırnak'ta 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi.

Şehit Köroğlu için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende şehidin annesi Fatma Köroğlu ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin halası tabutu okşayarak ağıt yaktı

Şehidin halası, yeğeninin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayarak ağıt yaktı. Alanı dolduran vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı, tekbir getirdi.

Törene şehidin babası Şerif Ali, annesi Fatma Köroğlu, kız kardeşleri Elvin Yayla, Emine Güneş, Eda Köroğlu'nun yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temur, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işıkgezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Kuzeni de şehit oldu

Köroğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Çatakkırı köyünde dualarla toprağa verildi.

Bu arada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ta dağlık arazide terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düştüğü öğrenildi.

Sözleşmesini 2 gün önce yeniledi

Şehit Köroğlu'nun yılbaşında uzman çavuşluğu görevini bırakıp, sivil hayata dönme kararı aldığı, ancak bu kararından vazgeçip, şehit olmadan 2 gün önce askeri sözleşmesini yenilediği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)