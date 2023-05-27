Şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin arkadaşları oğlunun doğum gününü unutmadı PKK terör örgütü ile girilen çatışmada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin oğlu 5 yaşına girdi. Kahramanın emanetini, babasının silah arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadı.

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Konya'da görevli jandarma personeli, 2018 yılında Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci arkasında bir yetim bıraktı.

Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin 5 yaşındaki oğlu Mehmet Akif'in doğum gününde unutulmaz bir sürpriz yaparak onu mutlu etti.

Doğum günü pastasıyla birlikte jandarma ekibi, Mehmet Akif'in evine giderek kapıyı çaldı.

"İyi ki doğdun Mehmet Akif"

Kapı açıldığında, "İyi ki doğdun Mehmet Akif" diyen jandarma personeli, minik Mehmet Akif'e alkışlar arasında pastadaki mumları üfletti.

Bu anlamlı jest, hem çocuğun hem de ailesinin yüreklerine dokundu.

Hediyeler verdiler

Jandarma ekibi, çocuğun doğum gününü kutlamak için yanlarında getirdikleri hediyeleri de Mehmet Akif'e verdi.

Hediyeler, küçük çocuğun yüzünde gülümsemelerin açılmasına sebep oldu ve mutlu bir gün geçirmesini sağladı.