Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi memleketine getirildi

AA

Sabah saatlerinde gelen şehit haber yürekleri dağladı..

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

"MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT OLDU"

Açıklamada, "16 kasımda Pençe kilit operasyonunda ağır yaralanan uzman çavuş Eren Kızıldağ kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.

Şehit düşen Uzman Çavuş Kızıldağ'ın memleketi Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

5 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜYDÜ

Acı haberi alan yakınları, taziye için baba evine akın etti.

Evli ve 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin, çarşamba günü Feke ilçesi Ormancık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

CENAZESİ BABA EVİNE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi.