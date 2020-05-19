Şehit yüzbaşıya görev yaptığı Kars'ta gözyaşlarıyla veda

Gönüllü olarak katıldığı operasyonda şehit düşen Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşı, askeri tören sonrası baba ocağı Isparta'ya uğurlandı.

Kars’ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesinde, 29-30 Nisan 2020'de düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe grubu tamamen yok edilmişti.

Örgütün Çemçe bölgesini takviye etme maksadıyla bölgeye yeni gönderdiği 3 teröristin bu alana sızma girişiminde bulunduğu bilgisi üzerine düzenlenen ve Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile timinin gönüllü olarak katıldığı operasyonda, teröristlerle güvenlik güçleri arasında 10 metrelik mesafeden çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirilirken yüzbaşı Ferhat Çiftçi şehit olmuş, 2 asker de hafif yaralanmıştı.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona gönüllü bir timle katılan ve şehit olan Kağızman Jandarma Komando Taburuna bağlı 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) naaşı askerlerce Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nden alınarak Harakani Havalimanı'na getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş dua etti.

ASKERLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kars Valisi Türker Öksüz, Çiftçi'nin silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşı daha sonra bir süre askeri tören mangasınca omuzlarda taşınıp uçağa konularak dualar eşliğinde memleketi Isparta'ya gönderildi.

Çiftçinin birliğinde olan ve komutanlarına veda eden bazı askerler gözyaşlarına hakim olamadı.

2 YAŞINDA BİR OĞLU VAR

Secaat Çiftçi ile evi olan ve 2 yaşında Mete isimli bir çocuğu bulunan şehit yüzbaşı Çiftçi, Kara Harp Okulu’nda eğitimini tamamlamasının ardından Konya, Hakkari, Diyarbakır, Balıkesir ve Sivas'ta görev yaptı.