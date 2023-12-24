Şehitler için sabah namazında dua edildi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine sabah namazında buluşan cemaat, Irak'ın Kuzeyi'nde şehit olan 12 askerimiz için ellerini semaya açarak dua etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Dünden beri yüreğimiz yanıyor...

Geçtiğimiz gün Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 Mehmetçik şehit düştü.

Dün ise Milli Savunma Bakanlığı acı bir haber daha verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit düştü, 1 askerimiz de yaralandı.

Çıkan çatışmada 13 terörist öldürülürken, şehitlerin ateş tüm Türkiye'yi yaktı.

12 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler için sabah namazında tüm camilerde dua edileceğini bildirdi.

"Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

24 Aralık 2023 Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz inşallah. Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun.

Eller semaya kalktı

Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine sabah namazında bir araya gelen cemaat, Vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler için dua etti.

81 ilin camilerinde vatandaşlar, şehit olan askerlerimiz ve görevde olan Mehmetçikler için ellerini semaya açtı.