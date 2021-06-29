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    Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi

    MİT operasyonuyla yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, 22,5 yıl ile yargılanacak.
    • AA
    • 29.06.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 13:11
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    Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi

    Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi.

    Gülen, 24 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi #1

    Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi #2

    Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi #3

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