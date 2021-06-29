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- Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi
Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi
MİT operasyonuyla yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, 22,5 yıl ile yargılanacak.
- AA
- 29.06.2021 - 13:07
- Güncelleme : 29.06.2021 - 13:11
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi.
Gülen, 24 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.
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