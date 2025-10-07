Türkiye'den 'Selahattin Demirtaş' kararına ilişkin AİHM'ye başvuru

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam ediyor...

Demirtaş, Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Demirtaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

AİHM İHLAL KARARI VERDİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da Demirtaş için yeni bir ihlal kararı vermişti.

Kararın ardından DEM Parti tahliye talebinde bulunsa da Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetmişti.

AVUKATI 8 EKİM’E DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman iki gün önce (29 Eylül) X’ten 'Sürecin turnusol kağıdı: 8 Ekim tarihi ve Demirtaş!' başlıklı bir metin yayınlamıştı.

Karaman, ihlal kararının üçüncü ay dönümüne, yani 8 Ekim’e kadar hükümet itiraz etmediği takdirde AİHM’in kararının kesinleşeceğini ve Demirtaş’ın serbest bırakılmasını gerekeceğini belirtmişti.

TÜRKİYE'DEN AİHM'E SELAHATTİN DEMİRTAŞ BAŞVURUSU

Selahattin Demirtaş'a ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı...

Türkiye, Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını istedi.