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    'Selam Tevhid kumpası' davasında mütalaa verildi

    FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtay'daki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.
    • AA
    • 22.09.2020 - 14:13
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    'Selam Tevhid kumpası' davasında mütalaa verildi

    FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı 'Selam Tevhid' kumpasının mütaalası verildi.

    24 ESKİ HAKİM VE SAVCIYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

    Mütalaada, aralarında Sadrettin Sarıkaya ve Vedat Dalda'nın da bulunduğu 24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

    Mütalaada, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl'ün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

    Selam Tevhid kumpası davasında mütalaa verildi #1

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