Selçuk Bayraktar bir ilki daha başardı: Dünya havacılık tarihi açısından bir ilk

T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar’ın ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı. Uçuşu değerlendiren Bayraktar, "Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı" dedi.

TEKNOFEST KARADENİZ’in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı.

HÜRKUŞ ve Akıncı kol kola kalkış yaparak havada gösteri uçuşu yaptı. Birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

HÜRKUŞ’ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.

"Dünya havacılık tarihi açısından bir ilk yaşandı"

Dünya havacılık tarihinde bir ilk yaşandığını uçaktan iner inmez dile getiren Selçuk Bayraktar, "Tarifi olmayan bir duygu bu. Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı. Hem Türk pilotlarının marifeti hem de Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin mahareti sergilendi. Yüce Rab’bimize, bu günleri gösterdiği için şükürler olsun. Samsun’da büyük taarruzun 100. yılında, TEKNOFEST’te olmasının ayrı bir önemi var. Gökyüzünde attığımız manevralar sırasındaki duygularla bunları harmanladığınızda inanılmaz bir şey oluyor." diye konuştu.

"Dünyada eşi benzerine az rastlanır bir uçuş gösterisi yaptılar"

İHA'ya açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Hürkuş ile birlikte Akıncı'nın kolunda Samsun semalarında bir uçuş gerçekleştirdik. Benim içinde uçmak çocukluktan itibaren bir tutkuydu. Bunlar hem gösteri yaptılar hem de dünyada eşi benzerine az rastlanır bir şekilde kalkışından itibaren uçuş gösterisi yaptılar. Ben de tabii Akıncı’nın teknoloji lideri olarak uçmaktan ayrıca bir gurur duydum. Bunun yanında Türk mühendisleri, Türk pilotları ve Türk teknisyenleriyle gurur duydum. Bunları Samsun’da büyük taarruzumuzun 100. yılında TEKNOFEST’te yapmak da bambaşka bir duygu. Şimdide neredeyse ayaklarımız yerden kesildi. Tabii, her sene olduğu gibi TEKNOFEST KARADENİZ’e yoğun bir ilgi var. İnşallah çok daha büyüklerini nicelerini görürüz. Burada yarışmalarımıza başvuran 600 bin gencimiz oldu. Bizim bütün gayemiz onlara ilham olabilmektir. Çok daha iyilerini yapabileceklerini göstere bilmektir. Tüm milletimizi TEKNOFEST KARADENİZ’e bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Uçuşun sonunda Selçuk Bayraktar’a, uçuşu başarıyla tamamladığı için uçuş peçi verildi.

Bayraktar, ayrıca kendisiyle fotoğraf çektiren görme engellilerin uçma isteğini kırmayarak, bir uçuşa eşlik etmelerini sağladı.