Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiği anları paylaştı.

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ensonhaber.com

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ı andı...

Bayraktar, sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anları paylaştı.

Babası Özdemir Bayraktar'ın da İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiğini belirten Selçuk Bayraktar,"Geçen hafta yarıda bıraktığımız yüzme maratonumuzu, yelken yarışlarını fırsat bilerek bu hafta tamamladık. 60'larında dahi Boğaz'ı yüzerek geçen babam Özdemir Bayraktar'ı da rahmetle yad ettik." dedi.

"Bu geçişi rahmetli babam Özdemir Bayraktar'a addediyoruz"

Bayraktar şu ifadeleri kullandı: