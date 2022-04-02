2023'te ilk uçuş testleri yapılacak olan Kızılelma'nın hızına dair açıklama yapan Selçuk Bayraktar, aracın ses hızında uçacağını ifade etti.

Yerli savunma sanayiinde son yıllarda oldukça başarılı işlere imza atan Türkiye, her geçen yıl envanterine bir yeni araç daha ekliyor.

Baykar Savunma şirketi, Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'larını üretmeye devam ediyor.

Bayraktar TB2'nin mimarı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, bu kez üzerine çalıştıkları Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kızılelma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

NTV'ye röportaj veren Bayraktar, Kızılelma insansız hava harp sisteminin 2023'te ilk uçuş testini yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de savunma teknolojilerinin kritik bir eşikte olduğuna dikkat çeken Bayraktar, Kızılelma'nın hız limitlerinin sınırları zorlayacağını vurguladı.

SES HIZINDA OLACAK

Ses hızında tasarlanan ve hız limitinin diğer üretilen İHA ve SİHA'lara göre çok daha fazla olacağını belirten Bayraktar, "Akıncı'daki yazılım sistemlerini bir anlamda Kızılelma'da da kullanacağız. Bu yaklaşık 18 yıllık bir teknolojik birikim. Akıncı'yla birlikte Kızılelma'yı yapabilir hale geldik. Kızılelma'nın ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu kısa pistli uçak gemilerinden inip kalkacak şekilde tasarlanıyor. Böylece muharebe tarihinde devrim yapacak. Bağımsızlığımız için milli platformalar çok önemli. Aksi halde asla kontrolün sizde olduğundan bahsedemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: Kızılelma ses hızında uçacak VİDEO



"MALİYETLER BÜYÜK, VAZGEÇEMİYORLAR"

Bayraktar, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Dünya artık bu tarz platformlara gidiyor. Platformların gecikmesinin temel nedenlerinden biri beşinci nesil uçaklara çok büyük yatırımların yapılmış olması. Böyle olmasaydı 10 sene önce dünya, insansız hava uçaklarına geçmiş olurdu. Bugüne kadar oluşmuş maliyet o kadar büyük ki vazgeçemiyorlar.

"UÇAK ÇOK DAHA KESKİN MANEVRALAR YAPABİLİYOR"

Kızılelma'nın en büyük avantajı insansız olması. İnsansız olduğunda muharebelerde çok daha tehlikeli görevleri yapabiliyorlar. Pilotu kaybetmek bazen savaşı kaybetmek anlamına geldiğinden her zaman gereken riskleri alamıyorsunuz. Ama insansız platformlar böyle değil. Robot uçak olduğundan çok daha rahat kaybedebiliyorsunuz.

Bunun yanından insanı çıkarttığınızdan dolayı insanın dayanabileceği fizyolojik limitleri artık ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Uçak çok daha keskin manevralar yapabiliyor.





"BU HAYALE ÇOK YAKLAŞTIĞIMIZI GÖRÜYORUZ"

Bayraktar Kızılelma Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak. Kızılelma bizim için mini İHA'yı yaptığımızdan beri gelen bir hayaldi. 2000'li yılların başından beri verdiğimiz bu mücadelede adım adım ilerledik. Kızılelma dediğimiz bu hayale çok yaklaştığımızı görüyoruz."