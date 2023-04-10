Selçuk Bayraktar: TCG Anadolu muharebe tarihine damga vuracak Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Dünyada beklenmedik bir şekilde ülkemiz SİHA’larla öncü oldu. Bu insansız hava araçları bir gün TCG Anadolu ile göreve başlarsa dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, yerli ve milli üretimleri ile her geçen gün savunma sanayisine daha da güç katıyor.

Türk ordusuna güç katacak yeni bir adım daha atıldı.

TCG Anadolu Gemisi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.

TCG Anadolu ile açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, dünya muharebe tarihinde bir devrim olacağını söyledi..

"Dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar"

"SİHA'ların bu kadar etkili olacağını dünya göremeden ülkemiz gördü." diyen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Öncelikle tabii terörle mücadele operasyonlarında bütün dünya SİHA'larımızın gücünü görmüş oldu.



TCG Anadolu SİHA’larla tarihi bir dönüşüm elde edecek. 2023’ün sonuna kadar KIZILELMA hizmete girecek. 2024 başında da gemide çalışmaya başlar. Dünyada beklenmedik bir şekilde ülkemiz SİHA’larla öncü oldu.



Dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar. İHA ve SİHA’ların harekatlardaki performansıyla dünyada savunma gücümüzü herkes görmüş oldu. Türkiye’nin İHA ve SİHA'ları operasyonlarda oyun kurucu ve oyun bozucu oldu.

"KIZILELMA'yı gemiye indirmek büyük başarı olacak"

Ülkemiz SİHA’larla paradigma değişimi yarattı, benzer bir asimetrik etkiye TCG Anadolu ile de kavuşmuş olacağız.



Similasyon ortamında uçaklarımız TCG Anadolu gemisine onlarca kez indi, kalktı. Savunma sanayii açısından da Türk mühendislerinin marifetini dünyaya sergilemiş olacak.



Muharebe tarihine damga vuracak. KIZILELMA insansız savaş uçağını böyle kısa pistli bir gemiye indirip kaldırmak büyük bir başarı olacak.

TCG Anadolu

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi unvanını taşıyor.

Proje, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları üzerine 2015 yılında yapılmaya başlandı.

2019’un Mayıs ayında denize indirilen gemi, Haziran 2022’de deniz kabul testlerine başladı.

TCG Anadolu, üzerine iniş kalkış yapacak SİHA’larla dünyanın ilk SİHA gemisi olacak.

TCG Anadolu Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de en az 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti, ana üs desteği gerekmeksizin kendi lojistik desteği ile kriz bölgelerine sevk edebilecek kapasitede.

Gözden Kaçmasın TCG Anadolu Gemisi TSK envanterine girdi Haberin Detayları

Bayraktar Kızılelma

Bir diğer yanda da, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bayraktar Kızılelma heyecanı yaşanıyor.

Bayraktar Kızılelma, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı unvanını taşıyor.

TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.