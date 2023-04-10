TCG Anadolu Gemisi TSK envanterine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'nun Donanma'ya teslimi töreninde, dünyanın ilk SİHA gemisi özelliği ile Türkiye'nin dünyada oyun değiştirici sitemlere sahip bir ülke haline geldiğini söyledi.

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Türk ordusuna güç katacak yeni bir adım daha atıldı.

TCG Anadolu Gemisi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.

Teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuştu.,

"Dünyanın ilk SİHA gemisi"

Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tüm özellikleri ile Türkiye'nin oyun değiştirecek sistemlere sahip ülkelerden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu mübarek günde ordumuz için önemli bir teslim için buradayız. İlk törenini 7 yıl önce burada gerçekleştirdik.

Mavi Vatan'a kazandıracağımız Milgem 3 yeni firkateynimizin sac kesimini bugün gerçekleştiriyoruz. TCG Anadolu en büyük helikopterler ve İHA'ların iniş kalkıp yapabileceği, kendi alanındaki ilk savaş gemisidir.

Dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar, Kızılelma, İHA ve Hürjet iniş kalkış yapabilecek.

Taşıdığı tanklar ve amfibi araçlarla bu gemi dünyanın her köşesinde insani ve askeri operasyon gerçekleştirmemiz imkan sağlayacak. Yerlilik olanı yüzde 70 olan bu gemide 131 alt yüklenici görev aldı.

"Dünyada oyun değiştirici sitemlere sahip bir ülke haline geldik"

Gemide yer alan silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama sistemleri, lazer ikaz sistemleri, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından gerçekleştirildi.

Doğal afet yardım görevleri için de kullanabileceğimiz bu gemide hastane ve ameliyathane yer alıyor. TCG Anadolu sayesinde oyun değiştiren teknolojilere öncülük eden bir ülke haline geldik.

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"Silah ve sensör sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiştir"

Amfibi hücum gemimizin hizmete alınmasıyla birlikte milli uçak gemimizi üretme konusunda büyük bir adım atmış oluyoruz.

Bugün aynı zamanda Milgem firkateynlerin 6-7 ve 8'inci gemilerin sac kesimlerini yaparak inşalarına başlıyoruz. Firkateynlerin üzerine yerleştirilecek silah ve sensör sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiştir.

"Bize terörle mücadelede istediğimiz bir İHA'yı bile vermediler"

Türk savunma sanayi; vakıf ve özel şirketleri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşlarıyla son 20 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdi. İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin güçlü bir savunma sanayiyle mümkün olduğunu gördük. O dönemde bize terörle mücadelede istediğimiz bir İHA'yı bile vermediler.

Hükümete geldiğimizde 5,5 milyar dolar bütçeli savunma sanayi projeleri yürütülüyordu bugün 60 milyar doları aştı. Sadece SİHA'larda değil, bütün alanlarda farklı kollardan geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor. Şimdi ihale süreci devam eden projelerle savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz.

Savunma sanayinde araştırma geliştirmeye ayrılan bütçenin yıllık 49 milyon dolardan 1,5 milyar dolara çıkması bunun işaretidir. Yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarmamız önemi itibariyle gelecekte anlaşılacak çok önemli başarıdır.

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"Toplu bir savunma sistemi ve taarruzu yok"

Karada, havada, denizde, siber alanda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok çalışacağız. Hiçbir boşluk bırakmadan ülkemizi hak ettiği yere çıkarana kadar durmayacağız. Hala ülkemize karşı sergilenen gizli-açık ambargoları aşmak için yapmamız gereken pek çok iş vardır.

Artık geneli itibariyle toplu bir savunma sistemi ve taarruzu yok. Çeşitlendirerek bunu başarmamız gerekiyor. Milgemlerimiz, amfibi gemiler, istihbarat gemileri, karakol gemileri, sahil güvenlik botlarımız gibi pek çok ürünü ordumuza kazandırdık.

İHA'lardan edindiğimiz tecrübeyi insansız deniz araçlarında uygulayarak dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdik.

Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa eden 10 ülkeden birisi olması kuru bir slogan değil. Bu başarı Milli Savunma, İçişleri Bakanlıklarımızın, Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın, üniversitelerimizin, KOBİ'lerin işbirliğiyle elde edilmiştir.

2023 yılını savunma sanayinde birçok proje için milat olarak belirlemiştik. 2023 takvimli dev projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık.

Ülkemizin ikinci büyük gemisi olacak denizde ikmal muharebe destek gemimiz Derya, bu yıl içinde hizmete girecek. Hava savunma sistemlerinde takvimin önünde gidiyoruz."