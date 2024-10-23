Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Menfur saldırılar bizi asla yıldıramayacak

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik hain bir terör saldırısı gerçekleşti.

Saldırı sonucunda 5 vatandaş şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu saldırıyı gerçekleştiren iki terörist etkisiz hale getirildi.

"HİÇBİR TEHDİT, HİÇBİR SALDIRI BİZİ BU YOLDAN ÇEVİREMEYECEK"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türk milletine başsağlığı dileyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak. Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda attığımız her adımla şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak ve milletimizin gururunu daima yücelteceğiz. Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek. Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz."