Selin Ciğerci'den yeni imaj! 'Saçına ne yaptın öyle'

Selin Ciğerci'den yeni imaj! 'Saçına ne yaptın öyle'

İkinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile yeniden boşanacağı konuşulan Selin Ciğerci yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, bir ayrı bir barışık aşk hayatlarıyla gündem oluyor.

Selin Ciğerci, 2019 yılında kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

Anlaşmazlık yaşayan çift, evliliklerini 9 Eylül'de sonlandırmıştı.

İkinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile şu sıralar arası bozuk olan Ciğerci, fotoğrafları silip, kocasını da takipten çıkarmıştı.

Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra ile boşanacağı iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alırken, çiftten barışma haberi geldi.

Bu haber öncesinde Ciğerci, imaj değişikliğine gitti.

Son dönemde verdiği kilolarla ve yaptırdığı estetiklerle de dikkat çeken Selin Ciğerci, saçlarını küt kestirdi.

Yeni imajıyla birlikte bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Selin Ciğerci, hayranlarından tam not aldı.

Ciğerci'nin son haline, Seda Sayan da ünlü fenomenin saç rengini çok beğendi.