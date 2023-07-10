Selin vurduğu Bartın'da son durum! Yılmaz Tunç: Acil ödenek yardımlarıyla hasarlar giderilmeye devam ediyor Dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağışlarla mücadele eden kente giderek çalışmaları takip eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada incelemelerde bulundu. Tunç, "Tarım hasarlarımız var, onlar da endişe etmesin zararları karşılanacak" dedi.

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ensonhaber.com

Yurdun birçok bölgesinde dünden bu yana sel felaketi yaşanıyor.

Dün akşam saatlerinde şiddetli yağışların ardından Bartın da sele teslim oldu.

Ardından olumsuzluklar da beraberinde geldi.

Kısa sürede su taşkınlarının oluşmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kemerköprü ve Tersane Caddesi'nde taşan ırmağın yarattığı tahribat, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Bakanlar sel bölgesinde

Kentte ekipler büyük bir mücadele verirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte bölgeye gitti.

Burada iş yerlerini su basan esnafı da ziyaret eden iki Bakan, bölgedeki vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Ardından geçmiş olsun dileklerini ileterek yetkililerden bilgi aldı.

"Acil ödenek yardımlarıyla hasarlar giderilmeye devam ediyor"

Bölgedeki son durumu aktarmak için de kameralar karşısına geçen Tunç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Şükür can kaybı ya da yaralanan yok. Taşkınlar sebebiyle maddi hasarlar oldu. Maddi hasarların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bartınımızda şiddetli yağıştan bütün ilçelerimiz etkilendi. Acil ödenek yardımlarıyla hasarlar giderilmeye devam ediyor. Bugün çok daha ağır bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdik, barajlarımızın faydasını burada görmüş olduk. Bartın’da 260 köyün 155’inde hasar var. Zonguldak Çaycuma ve Devrek’te de hasar var. İlk etapta temizlik çalışmaları devam ediyor. Komşu illerimizde de hasarlar mevcut. Bakanımızla birlikte oraları da ziyaret edeceğiz. Bugün havanın açılmış olması temizlik çalışmalarının süratle giderilmiş olacak. Tarım hasarlarımız da var, onlar da endişe etmesin. Onların zararları karşılanacak. Çalışmalara katılan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum.