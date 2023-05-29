Selin vurduğu Bozkurt'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek Büyük sel afetinin ardından ilk kez sandığa giden ilçede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yüzde 76,41 oy verildi.

İHA

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021'de yoğun yağış sonrası çay ve derelerin taşması sel felaketi yaşandı.

Sel afeti can kayıplarıyla birlikte İnebolu, Çatalzeytin, Azdavay, Abana, Küre, Şenpazar can kayıpları ile çok sayıda aracın, ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu.

En büyük zararı ise Bozkurt ilçesi gördü.

Büyük tahribatın oluştuğu ilçede başlatılan çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle bölge yeniden ayaklandırıldı. Kısa sürede her afette olduğu gibi mimari yapıya uygun konutlar inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi.

Bölge halkı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vefasını sandıkta gösterdi.

Dün gerçekleştirilen Cumnhurbaşkanı Seçimi'nin 2'ni turu için oy kullanan Bozkurtlular, yüzde 76,41'lik oranla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi.

"Cumhurbaşkanımıza ahde vefamızı ödedik"

İlçede yaşayan Hasan Yorulmaz, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimin ikinci turunda Bozkurt’umuz yüzde 76,5 oranında tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güven tazelemiştir. Cumhurbaşkanımız bütün verdiği sözlerin arkasında durmuştur. Bozkurt halkı için gerekeni yapmıştır. Görüldüğü üzere selde yıkılan bu dükkanların hepsini yeniden yaptırmıştır. Bizler de Cumhurbaşkanımıza ahde vefamızı ödedik. Allah hepsinden razı olsun. Başarılar diliyorum.

"Verdiği sözlerin hepsini tuttu"

Selden sonra kendilerine verilen tüm sözlerin tutulduğunu belirten Yorulmaz, “Cumhurbaşkanımız bize şimdiye kadar verdiği sözlerin hepsini tuttu. Doğal gazımız geldi, dükkanlarımız yeniden yapıldı. Evlerimiz teslim edildi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin.” diye konuştu.

"Reis'i destekledik"

İstanbul’dan Bozkurt ilçesine oy kullanmak için gelen Ali Çınar ise, “14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sebebiyle İstanbul’dan Bozkurt ilçesine geldim. İkametgahım Bozkurt’taydı. Hem 14 Mayıs’ta hem de 28 Mayıs’ta oyumu kullandım. Reis'i destekledik. Çok şükür de kazandık. Şimdi tekrar İstanbul’a dönüyorum.” şeklinde konuştu.