Semantik bellek nedir

İnsanların hayatları boyunca dünya ile ilgili öğrendiği genel bilgilerinden oluşan belleğe, semantik bellek (anlamsal bellek) denir.

Semantik yani anlamsal bellek, insanların hayatları boyunca dünyaya dair öğrendikleri bilgileri hafızalarında tutma ve bu bilgileri isteyerek hatırlama kapasitesidir.

GENEL BİLGİLERİN DEPOLANDIĞI BELLEK OLARAK DA BİLİNİR

İnsanların çoğu bilgisi bu bellekte depolanmaktadır. Yani uzun süreli hafızanın bir parçası olarak da bilinmektedir.

Öte yandan, akademik bilgilerin saklandığı bellek olarak da bilinir.

Daha çok "Ne" sorusunun cevabıdır.

1985 yılında, Endel Tulving tarafından ortaya atılmıştır.

Günlük yaşamın sorunsuz çalışması için anlamsal belleğe ihtiyaç duyulmalıdır.

İnsan hayatı devam ettikçe her gün yeni bilgileri öğrenmek, almak ve saklamak için kullanılmaktadır.

ÖĞRENİLEN ŞEYLER BURAYA KAYDEDİLİR VE BURADAN YOLA ÇIKARAK HATIRLANIR

Çocuklar ve gençler, anlamsal yani semantik belleği evde veya okulda öğrendikleri yeni bilgileri tutmak için kullanırken, yetişkinlerde ise daha çok işlerini yapmak için kullanılmaktadır.

Anlamsal bellek olmadan, kuşların uçabileceğini ya da gökyüzünün mavi olduğunu bilmek mümkün değildir.