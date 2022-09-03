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    HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi

    HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi

    Sahte pasaportla Edirne'de yakalanan HDP'li Semra Güzel, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 14:35
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    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in,  öldürülen PKK'lı terörist sevgilisinin telefonunda bulunan fotoğraflar sonrasında dokunulmazlığı düşürülmüştü.

    Dokunulmazlığı sonrasında kaçacak delik ararken, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan fezleke hazırlanan Güzel, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü operasyonla enselendi.

    HDP'li Güzel, Mehtap Şahan isimli sahte pasaportu, A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt progagandası yapan bir kişiyle Edirne'de yakalandı.

    Adliyeye sevk edildi

    Kılık değiştirse de MİT'ten kaçamayan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

    Edinilen bir son dakika bilgisine göre ise Güzel emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

    Sahte kimlikte hırsızlık suçu bulundu

    AA'nın haberine göre, Semra Güzelin kullandığı "Mehtap Şahan" nüfus cüzdanına kayıtlı "evden hırsızlık" suçunun da bulunduğu ortaya çıktı.

    HDP'li Semra Güzel yakalandı VİDEO

    HDP li Semra Güzel adliyeye sevk edildi #1

    HDP li Semra Güzel adliyeye sevk edildi #2

    HDP li Semra Güzel adliyeye sevk edildi #3

    HDP li Semra Güzel adliyeye sevk edildi #4


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