Petrol
82.92
0.88%
Euro
19.8243
0.04%
Dolar
18.674
0.07%
Altın
1.091
0.32%
Borsa
5461
0.00%
Bitcoin
318.106
-0.24%
BTXN Coin
7.17
-5.15%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

    TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.
    • 22.12.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

    Torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

    42 ret oyu çıktı

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararında 372 oy kullanıldı.

    DHA'nın haberine göre 330 kabul, 42 ret oyu verildi.

    HDP li Semra Güzel in milletvekilliği düşürüldü #1

    HDP li Semra Güzel in milletvekilliği düşürüldü #2

    HDP li Semra Güzel in milletvekilliği düşürüldü #3

    HDP li Semra Güzel in milletvekilliği düşürüldü #4

    HDP li Semra Güzel in milletvekilliği düşürüldü #5

    HDP li Semra Güzel in milletvekilliği düşürüldü #6


    Rize'de sokak köpeklerinin genci kovaladığı anlar kamerada
    3. Sayfa

    Rize'de sokak köpeklerinin genci kovaladığı anlar kamerada

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Sinop'ta gemi yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Sinop'ta gemi yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı

    Görüş Bildir