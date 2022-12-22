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HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.
- 22.12.2022 - 16:38
- Güncelleme : 22.12.2022 - 16:45
Torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.
42 ret oyu çıktı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararında 372 oy kullanıldı.
DHA'nın haberine göre 330 kabul, 42 ret oyu verildi.