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    'Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni' türküsü öksüz kaldı

    İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden "Ozan Garip" mahlaslı halk ozanı Mehmet Ferhat'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
    • AA
    • 04.11.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 15:20
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    'Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni' türküsü öksüz kaldı

    İstanbul'daki evinde bir süre koronavirüs tedavisi gören 65 yaşındaki Ferhat, Kartal ilçesindeki Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne kaldırılırken yolda kalp krizi geçirdi.

    Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Ferhat'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi.

    MEMLEKETİNE DEFNEDİLDİ

    Mehmet Ferhat, öğle vakti Ayyıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

    Halk müziğine çeşitli eserler kazandıran Mehmet Ferhat, "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsüyle biliniyordu.

    'Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni' türküsü öksüz kaldı

    Sen Sivas ı seyret yar ben de seni türküsü öksüz kaldı #1

    Sen Sivas ı seyret yar ben de seni türküsü öksüz kaldı #2

    Sen Sivas ı seyret yar ben de seni türküsü öksüz kaldı #3

    Sen Sivas ı seyret yar ben de seni türküsü öksüz kaldı #4

    Sen Sivas ı seyret yar ben de seni türküsü öksüz kaldı #5

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