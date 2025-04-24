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Haber Merkezi

İstanbul, biz daha deprem gerçeğini tüm şiddetiyle yaşadı.

Dün saat 12.00 sıralarında art arda yaşanan en şiddetlisi 6.2 büyüklüğünde olan depremler, tüm şehirde paniğe neden oldu.

Silivri Fayı üzerinde gerçekleşen deprem, İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

DEPREMİ ABD GEMİSİ YAPTI İDDİASI

Depremin ardından, sosyal medyada ve bazı çevrelerde komplo teorileri hızla yayıldı.

Bu teorilerden en dikkat çekeni, ABD’nin ileri teknolojiler kullanarak depremi yapay olarak tetiklediği iddiasıydı.

ÜŞÜMEZSOY'UN ESKİ AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ

Bu iddiaların basına da yansımasının ardından akıllara, Jeoloji Mühendisi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 2023 yılında yaptığı bir açıklama geldi.

"DEPREMİ ABD YAPTI DEMEK ALLAH'A ŞİRK KOŞMAKTIR"

Üşümezsoy, depremlerin yapay olarak tetiklenmesinin bilimsel olarak mümkün olmadığını vurguladığı konuşmasında Kur’an’daki “Dağları yürüten Allah’tır” ifadesine atıfta bulunarak, “Depremi gemiyle ABD yaptı” gibi iddiaların Allah’a şirk koşmak anlamına geldiğini ve bu tür söylemlerin ideolojik bir teslimiyet olduğunu belirtti.

"DEPREMİN SUNİ OLARAK YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen açıklamada, Üşümezsoy'un şu ifadeleri kullandığı görüldü:



"İleri teknoloji bu büyük depremler yapıyor" demek, ABD'ye teslim olmanın ideolojik bir boyutu.

Depremi ABD yaptırıyor demek Allah'a şirk koşmaktır. Kur'an'da, 'O Kadir-i Mutlak ki dağları yürütebilme gücüne sahiptir' der.

Yani, suni olarak böyle bir şey mümkün değil."

DEPREMİ ABD GEMİLERİNE BAĞLADI

Deprem sonrası sosyal medyada komplo teorilerini paylaşan bir diğer isim ise eski manken ve oyuncu Tuğba Özay oldu.

Depremin ABD gemisinden kaynaklı olduğunu düşündüğünü açıklayan Özay, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da fena sallandık. Hepimize geçmiş olsun ama çok dikkat etmek lazım ne zaman Amerikan gemisi gelse bu ülkede bir şeyler oluyor. Şu anda Marmara Denizi'nde biliyorsunuz.

"BUNUNLA İLGİLİ UZMANLARDA YAZMIŞTI ABD GEMİSİ YİNE GELDİ DİYE"

Zaten bir kaç gündür içimde bir his vardı. Çünkü bununla ilgili uzmanlar da yazmıştı ABD gemisi yine geldi diye. Artık bu ülkede hiçbir şeye güvenim kalmadı. Yazıklar olsun başka hiçbir şey demiyorum umarım hiçbir yerde hiçbir hasar yoktur."