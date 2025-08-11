Şener Üşümezsoy yine nokta atışı yaptı: Balıkesir için 1 ay önce uyardığı ortaya çıktı

Türkiye Balıkesir'den gelen deprem haberiye sarsıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yıkılan bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 mahallede 16 binanın yıkıldığını duyurdu.

Öte yandan şu an itibariyle enkaz altında kalan hiç kimsenin olmadığı belirtildi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY YİNE BİLDİ

İstanbul'da nisan ayında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreminin yerini ve şiddetini önceden tahmin ederek gündem olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Sındırgı'daki bu depremle ilgili de uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

"SINDIRGI ETKİLENEBİLİR"

İstanbul merkezli deprem senaryolarının yanlış modellere dayandığını savunan Üşümezsoy, asıl riskin Marmara'nın güneyinde; özellikle Balıkesir, Simav, Uşak ve Sındırgı çevresinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı etkilenebilir.



Şu anda Simav Dağı yükseliyor, öndeki havza çöküyor ve o fay kırılmalar yapıyor

ARTÇI DEPREMLER KAYDEDİLDİ

Öte yandan depremin en yakın yerleşim birimi olan Sındırgı ilçesine bağlı Alacaatlı köyüne uzaklığının 0,88 kilometre olduğu ifade edilen raporda ana şoktan saat 21.46'ya kadar geçen zamanda büyüklükleri 2.2 ile 4.6 arasında değişen 41 artçı deprem kaydedildiği bilgisi verildi.