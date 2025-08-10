Abone ol: Google News

SON DAKİKA! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 19:57 Güncelleme:

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Balıkesir'den geldi..

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 19.53'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Sındırgı olan deprem; İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi..

AFAD: ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

AFAD'dan yapılan açıklamada 3.0 üzerinde 7 artçı depremin meydana geldiği belirtildi:

10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir.

Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir.

An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir.

Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Bazı binalar yıkıldı Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Bazı binalar yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama
Naci Görür: Daha büyüğü olacağını sanmıyorum Naci Görür: Daha büyüğü olacağını sanmıyorum

Gündem Haberleri