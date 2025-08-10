SON DAKİKA! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Balıkesir'den geldi..

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 19.53'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Sındırgı olan deprem; İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi..

AFAD: ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

AFAD'dan yapılan açıklamada 3.0 üzerinde 7 artçı depremin meydana geldiği belirtildi: