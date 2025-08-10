SON DAKİKA! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.
Bir deprem haberi de Balıkesir'den geldi..
6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 19.53'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İSTANBUL VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Sındırgı olan deprem; İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi..
AFAD: ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.
AFAD'dan yapılan açıklamada 3.0 üzerinde 7 artçı depremin meydana geldiği belirtildi:
10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir.
Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir.
An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir.
Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Gelişmeler takip edilmektedir.